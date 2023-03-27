В Азербайджане устранили некоторые карантинные ограничения

Кабмин Азербайджана устранил некоторые ограничения в особом карантинном режиме, передает Day.Az.

Теперь гражданам иностранных государств не требуется COVID-паспорт при въезде в АР. Без COVID-паспорта можно посещать такие месте, как дома торжеств, спортивные и оздоровительные учреждения, крупные торговые центры, объекты общепита, гостиницы и ездить в междугороднем транспорте.

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