https://news.day.az/society/1549978.html В Азербайджане устранили некоторые карантинные ограничения
В Азербайджане устранили некоторые карантинные ограничения
Кабмин Азербайджана устранил некоторые ограничения в особом карантинном режиме, передает Day.Az.
Теперь гражданам иностранных государств не требуется COVID-паспорт при въезде в АР. Без COVID-паспорта можно посещать такие месте, как дома торжеств, спортивные и оздоровительные учреждения, крупные торговые центры, объекты общепита, гостиницы и ездить в междугороднем транспорте.
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