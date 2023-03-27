https://news.day.az/society/1550032.html Пожар на открытой местности в Баку - ВИДЕО
Пожар на открытой местности в Баку - ВИДЕО
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на открытой местности в поселке Сабунчи Сабунчинского района города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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