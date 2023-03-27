Пожар на открытой местности в Баку

В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на открытой местности в поселке Сабунчи Сабунчинского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.