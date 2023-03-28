https://news.day.az/society/1550175.html В Баку автомобиль сбил женщину
В Баку автомобиль сбил женщину
В Гарадагском районе Баку в результате ДТП пострадал пешеход.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в поселке Умид.
Согласно полученным данным, легковой автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу Гусейнову Гюльнар Мухтар гызы 1976 года рождения.
Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в Клинический медцентр.
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