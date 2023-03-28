В Баку автомобиль сбил женщину

В Гарадагском районе Баку в результате ДТП пострадал пешеход.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован в поселке Умид.

Согласно полученным данным, легковой автомобиль сбил пытавшуюся перейти дорогу Гусейнову Гюльнар Мухтар гызы 1976 года рождения.

Пострадавшая в тяжелом состоянии была госпитализирована в Клинический медцентр.