В Шамкире мужчину задержали при попытке сбыта ртути за 200 тысяч манатов - ФОТО
Cотрудники Шамкирского районного отдела полиции задержали жителя Гаджигабула при попытке сбыта незаконно ввезенного на территорию республики вредного химического вещества - ртути, оказывающей сильное воздействие на здоровье человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе расследования было установлено, что житель Гаджигабульского района Ибрагим Ибрагимов посредством социальных сетей вступил в преступную связь с иностранцем, затем привез ртуть из Ширванского в Шамкирский район для ее сбыта за 200 тысяч манатов.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции Шамкирского района. В ходе досмотра у него были обнаружены две стеклянные емкости с ртутью общим весом 1 кг и 700 г.
Изъятый материал передан на экспертизу, расследование по факту продолжается.
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