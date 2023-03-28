Представители Азербайджана впервые приняли участие в чемпионате абилимпийцев во Франции

Представители Азербайджана приняли участие на X Международном чемпионате абилимпийцев в Метце (Франция), сообщил Trend председатель Гильдии поваров Азербайджана, шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде. Азербайджан впервые принимал участие в таких соревнованиях, передает Day.Az.

Абилимпия - это система международных соревнований по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями. Абилимпийское движение было создано впервые в Японии в 1972 году, а первые международные соревнования данной категории были проведены в 1981 году в Токио. Целью Абилимпийского движения является развитие профессиональных навыков людей с ограниченными возможностями и подготовка специалистов. К международному Абилимпийскому движению присоединились более 50 стран.

В чемпионате наши представители (11 мужчин и 4 женщины) приняли участие в соревнованиях по 13 профессиональным сферам - кулинария, дизайнер постеров, сборка компьютеров, программирование, создание веб-страниц, пошив одежды, выпечка хлеба, массаж, гончарное дело, составление текстов, резьбу по дереву, мультимедийная журналистика, вязание, завоевав медали и сертификаты в различных категориях.