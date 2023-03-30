Будет реорганизована Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики

Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизована.

Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон "О прокуратуре".

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