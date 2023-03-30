https://news.day.az/society/1550863.html Будет реорганизована Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики
Будет реорганизована Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики
Военная прокуратура Нахчыванской Автономной Республики будет реорганизована.
Как сообщает в четверг Day.Az, в связи с этим предлагается внести изменения в Закон "О прокуратуре".
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С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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