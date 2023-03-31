Какой будет погода в первый день апреля?

Обнародован прогноз погоды на 1 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые ночью и утром в отдельных местах будут интенсивными. Сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит до 3° тепла, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. В отдельных местах туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 10-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.