Какой будет погода в первый день апреля? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 1 апреля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки, которые ночью и утром в отдельных местах будут интенсивными. Сильный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит до 3° тепла, днем 6-8° тепла.
Атмосферное давление составит 762 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
В районах Азербайджана местами осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. В отдельных местах туман, западный ветер временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем 10-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.
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