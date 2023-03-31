https://news.day.az/society/1551266.html Пожар в жилом здании в Баку
Пожар в жилом здании в Баку
В Сабаильском районе столицы произошел пожар.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного здания.
Так, на кухне двухкомнатной квартиры общей площадью 32 кв.м сгорели посудомоечная машина и холодильник. Остальная часть квартиры была защищена от пожара. Огонь был потушен силами Государственной службы пожарной охраны.
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