Пожар в жилом здании в Баку

В Сабаильском районе столицы произошел пожар.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, возгорание произошло на втором этаже пятиэтажного здания.

Так, на кухне двухкомнатной квартиры общей площадью 32 кв.м сгорели посудомоечная машина и холодильник. Остальная часть квартиры была защищена от пожара. Огонь был потушен силами Государственной службы пожарной охраны.