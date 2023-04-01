https://news.day.az/society/1551678.html Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
Коронавирус в Азербайджане - статистика заражений за сегодня
В Азербайджане за последние сутки выявлено 75 случаев заражения коронавирусом, 16 человек вылечились, два человек скончались, передает в субботу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 799 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 819 172 человека вылечились, 10 184 - скончались, число активных больных составляет 443.
За последние сутки в стране проведены 1 155 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 559 748.
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