К сведению пассажиров бакинского метро

ЗАО "Бакинский метрополитен" внес изменения в график движения поездов до станции "Бакмиль" в будние дни.

Об этом Day.Az сообщили в ведомстве.

Расписание на субботу и воскресенье осталось прежним.

С обновленным графиком движения можно ознакомиться в соответствующем разделе на официальном сайте Бакинского метрополитена (http://metro.gov.az/az/page/muddealar/depo-qatarlarinin-hereket-cedveli).

Изменения вступят в силу с третьего апреля.