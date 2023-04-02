https://news.day.az/society/1551728.html К сведению пассажиров бакинского метро
К сведению пассажиров бакинского метро
ЗАО "Бакинский метрополитен" внес изменения в график движения поездов до станции "Бакмиль" в будние дни.
Об этом Day.Az сообщили в ведомстве.
Расписание на субботу и воскресенье осталось прежним.
С обновленным графиком движения можно ознакомиться в соответствующем разделе на официальном сайте Бакинского метрополитена (http://metro.gov.az/az/page/muddealar/depo-qatarlarinin-hereket-cedveli).
Изменения вступят в силу с третьего апреля.
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