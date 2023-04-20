Этой ночью закроют еще несколько дорог

Операционная компания "Baku City Circuit" продолжает установку бетонных барьеров на дорогах, пересекающих трек, в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формула-1", которое пройдет в столице с 28 по 30 апреля.

Как сообщили Day.Az в "Baku City Circuit", сегодня с 23:00 участок улицы Расула Рзы от пересечения с проспектом Нефтяников до пересечения и участок улицы Адиля Искендерова до пересечения с улицей Ниязи будет закрыт для движения транспорта.

Компания заранее благодарит граждан за понимание.