https://news.day.az/society/1565896.html Увеличилось число вакцинированных от коронавируса - ФОТО
Увеличилось число вакцинированных от коронавируса - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 211 человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 56, вторую - 130, три и более - 22, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 963 811. Первую дозу вакцины получили 5 411 187 вторую - 4 883 154, три и более - 3 403 269, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 201 человек.
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