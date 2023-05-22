https://news.day.az/society/1566494.html Какая завтра будет погода в Баку? - ПРОГНОЗ
Какая завтра будет погода в Баку? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, северный ветер сменится днем южным.
Как сообщили Day.Az в понедельник в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - 24-29° тепла.
Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 65-75%.
В некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются осадки, возможен град. Местами туман, восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем - 13-18° тепла.
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