Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть умеренный южный ветер.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 14-19° тепла, днем - 25-30°, местами - до 32° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в дневное время местами пройдут дожди, временами ливневого характера, возможны грозы, град. В некоторых местах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 13-18°, местами до 23° тепла.