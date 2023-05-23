https://news.day.az/society/1566936.html Создана рабочая группа по проведению исследований в Азыхской пещере
Создана рабочая группа по проведению исследований в Азыхской пещере
Создана рабочая группа по проведению исследовательских работ в Азыхской пещере.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Аббас Сеидов.
По его словам, уже готов состав экспедиции, проведены переговоры с международными экспертами.
Сеидов отметил, что будут проведены исследования и в Тагларской пещере.
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