Создана рабочая группа по проведению исследований в Азыхской пещере

Создана рабочая группа по проведению исследовательских работ в Азыхской пещере.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), профессор Аббас Сеидов.

По его словам, уже готов состав экспедиции, проведены переговоры с международными экспертами.

Сеидов отметил, что будут проведены исследования и в Тагларской пещере.