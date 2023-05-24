Начаты поиски останков пропавших без вести в Зангилане и Джебраиле после 1-й Карабахской войны

В Зангилане и Джебраиле начнутся работы по поиску останков лиц, пропавших без вести в период 1-й Карабахской войны.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам ученый секретарь Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Акиф Гулиев.

Он сказал, что в рамках работ, проводимых с 3 мая, проводятся лабораторные исследования останков, обнаруженных в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района.