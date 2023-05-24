Обновлена статистика заражений коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки выявлено 32 случая заражения коронавирусом, 17 человек вылечились, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 780 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 420 человек вылечились, 10 273 - скончались, число активных больных составляет 87.

За последние сутки в стране проведены 1 235 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 614 928.