https://news.day.az/society/1567244.html Обновлена статистика заражений коронавирусом в Азербайджане
Обновлена статистика заражений коронавирусом в Азербайджане
В Азербайджане за последние сутки выявлено 32 случая заражения коронавирусом, 17 человек вылечились, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 780 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 420 человек вылечились, 10 273 - скончались, число активных больных составляет 87.
За последние сутки в стране проведены 1 235 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 614 928.
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