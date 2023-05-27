https://news.day.az/society/1567988.html Житель Товуза стал жертвой мины
Житель Товуза стал жертвой мины
Житель Товуза подорвался на мине.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД, инцидент произошел сегодня утром в районном селе Алибейли.
Так, утром в отдел полиции Товузского района поступила информация о том, что житель села Абдулла Алескеров подорвался на мине. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. А.Алескерова доставили в больницу.
Сообщается, что он получил ранение левой ноги.
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