Житель Товуза стал жертвой мины

Житель Товуза подорвался на мине.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД, инцидент произошел сегодня утром в районном селе Алибейли.

Так, утром в отдел полиции Товузского района поступила информация о том, что житель села Абдулла Алескеров подорвался на мине. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. А.Алескерова доставили в больницу.

Сообщается, что он получил ранение левой ноги.