https://news.day.az/society/1568013.html Военных атташе ознакомили с историей ВМС Азербайджана - ФОТО
Военных атташе ознакомили с историей ВМС Азербайджана - ФОТО
Аккредитованные в Азербайджанской Республике военные атташе иностранных государств посетили Военно-морские силы (ВМС).
Как сообщили Day.Az в субботу в минобороны, сначала в актовом зале штаба гостям был представлен обширный брифинг об истории и деятельности ВМС.
Затем военные атташе побывали на военных кораблях, ознакомились с условиями, созданными для личного состава, посетили матросский кубрик, столовую и другие объекты, оставили памятную запись в Книге почетных гостей.
В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.
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