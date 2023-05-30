Обсуждены изменения в семейный кодекс, которые коснутся модели приемной семьи

В Азербайджане будет применяться модель приемной семьи.

Как сообщает во вторник Day.Az, этот вопрос нашел отражение в изменении в Семейный кодекс, которое обсуждалось на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Проект закона "О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики" подготовлен с целью исполнения указа главы государства "О некоторых вопросах, связанных с предотвращением лишения детей родительской опеки и усилением защиты их прав" от 15 февраля 2022 года.

Так, указом поставлена задача совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам развития института приемной семьи. В представленном законопроекте нашли отражение вопросы создания, с использованием международных нормативных правовых актов и законодательного и институционального опыта в области усыновления, единого электронного учета семей, желающих стать приемными семьями, и детей, находящихся под опекой приемной семьи, а также проведения собеседований, тренингов с потенциальными приемными родителями, внедрения этапа адаптации и другие вопросы в этой сфере.