Учения МЧС в бакинском метро

При совместной организации Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО "Бакинский метрополитен" на станции метро "Элмляр Академиясы" были проведены учения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, темой учений стала организация совместной деятельности во время чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в Бакинском метрополитене.