https://news.day.az/society/1571022.html Минобороны Азербайджана сообщило о прокладке новых путей для передвижения техники
Минобороны Азербайджана сообщило о прокладке новых путей для передвижения техники
В результате взаимодействия инженерных войск с другими государственными структурами, в целях обеспечения безопасного движения колонн автомобилей и боевой техники на территориях со сложным рельефом, в том числе труднопроходимой скалистой местности, в течение нынешнего года было проложено до 9 км новых путей снабжения.
Об этом сообщили во вторник Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
Было усовершенствовано и восстановлено до 38 км имеющихся путей снабжения.
Отмечается, что основные усилия были направлены на разминирование населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.
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