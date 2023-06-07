Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 63 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 45, вторую дозу получили 9 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 7, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 2 человека.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 965 963, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 411 596, вторую дозу получили 4 883 954 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 404 170, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 266 243 человека.