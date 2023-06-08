Новые случаи заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 4 случая заражения коронавирусом, 13 человек вылечились, 1 - скончался, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 873 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 572 человека вылечились, 10 280 - скончались, число активных больных составляет 21.

За последние сутки в стране проведены 678 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 629 576.