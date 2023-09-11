В Губадлы и Зангилане найдены останки предположительно пропавших без вести лиц

В селе Меликахмедлы Губадлинского района и селе Вежнели Зангиланского района эксгумированы человеческие останки, предположительно принадлежащие лицам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны. В связи с этим назначены судебно-медицинские и судебно-молекулярно-генетические экспертизы, и выполнены другие необходимые действия.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной Военной прокуратурой Азербайджана.

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