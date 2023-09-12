Освобожден от должности заведующий Нахчыванским городским отделом образования
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Освобожден от должности заведующий Нахчыванским городским отделом образования Баба Алиев.

Об этом сообщает во вторник Day.Az.

Отметим, что также ранее сегодня был освобожден от должности министр образования Нахчыванской АР Рахман Мамедов.