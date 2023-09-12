https://news.day.az/society/1597227.html Освобожден от должности заведующий Нахчыванским городским отделом образования
Освобожден от должности заведующий Нахчыванским городским отделом образования
Освобожден от должности заведующий Нахчыванским городским отделом образования Баба Алиев.
Об этом сообщает во вторник Day.Az.
Отметим, что также ранее сегодня был освобожден от должности министр образования Нахчыванской АР Рахман Мамедов.
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