Теймур Мусаев о мерах, реализуемых для правильного питания школьников

Между Агентством продовольственной безопасности и министерством здравоохранения Азербайджанской Республики ведется активное сотрудничество, в частности, проводятся мероприятия по продвижению правильного питания среди школьников.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев на проходящем в Баку региональном мероприятии на тему "Усовершенствование пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в деятельности Кодекса".

Он отметил, что, учитывая международный опыт в этой сфере, наличие законодательства и методических указаний также является главным условием.

"Производители обязуются обеспечивать безопасность и качество своей продукции, соблюдая принятые стандарты. Это также способствует быстрой реализации процессов в глобальной цепочке поставок, облегчая трансграничные операции.

В то же время для создания благоприятной среды для бизнесов, производящих здоровую и безопасную пищу, важно наличие соответствующего законодательства. Внедрение инновационных технологий в этой сфере, создание стимулирующего механизма, наличие предприятий по исследовательской деятельности открывают дополнительные возможности", - добавил министр.