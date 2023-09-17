https://news.day.az/society/1598427.html Микроавтобус столкнулся с легковушкой - есть пострадавший
Микроавтобус столкнулся с легковушкой - есть пострадавший
В селе Гушенджа Исмайыллинского района произошло ДТП.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
На место происшествия по вызову прибыли соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.
При оценке оперативной обстановки было установлено, что столкнулись автомобиль ВАЗ и микроавтобус Ford, один человек оказался зажатым в легковушке.
В результате спасательных мероприятий пострадавший с различными травмами был извлечен из транспортного средства и передан бригаде скорой помощи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре