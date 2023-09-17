Микроавтобус столкнулся с легковушкой

В селе Гушенджа Исмайыллинского района произошло ДТП.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

На место происшествия по вызову прибыли соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны ведомства.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что столкнулись автомобиль ВАЗ и микроавтобус Ford, один человек оказался зажатым в легковушке.

В результате спасательных мероприятий пострадавший с различными травмами был извлечен из транспортного средства и передан бригаде скорой помощи.