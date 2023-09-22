Азербайджанские солдаты помогли армянскому жителю Карабаха

Азербайджанские военнослужащие оказывают первую медицинскую помощь раненому в руку армянину Карабаха, обеспечивают его продовольствием.

Как сообщает в пятницу Day.Az, кадры свидетельствующие об этом распространены в социальных сетях.

Представляем вниманию читателей эти кадры:

Отметим, что аналогичный случай был зафиксирован и вчера. На территории Ходжавендского района раненая армянка подошла к военнослужащим азербайджанской армии и попросила их о помощи.

Азербайджанские военнослужащие немедленно оказали раненой женщине первую медицинскую помощь и эвакуировали ее в ближайший военный госпиталь.

Азербайджанские военные врачи прооперировали жительницу армянского происхождения. Сейчас ее состояние нормальное.