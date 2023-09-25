Последние данные о состоянии Ганиры Пашаевой
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Главный врач Центральной клинической больницы Кямран Мусаев сделал заявление в связи с состоянием депутата Ганиры Пашаевой.

Как передает Day.Az, главный врач сообщил, что состояние Ганиры Пашаевой по-прежнему тяжелое:

"Лечение с подключением к ИВЛ в реанимационном отделении продолжается".