https://news.day.az/society/1600885.html Последние данные о состоянии Ганиры Пашаевой - ВИДЕО
Последние данные о состоянии Ганиры Пашаевой - ВИДЕО
Главный врач Центральной клинической больницы Кямран Мусаев сделал заявление в связи с состоянием депутата Ганиры Пашаевой.
Как передает Day.Az, главный врач сообщил, что состояние Ганиры Пашаевой по-прежнему тяжелое:
"Лечение с подключением к ИВЛ в реанимационном отделении продолжается".
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