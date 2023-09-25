https://news.day.az/society/1601180.html В помощь пострадавшим в Ханкенди отправлены медикаменты - ФОТО - ВИДЕО
В помощь пострадавшим в Ханкенди отправлены медикаменты - ФОТО - ВИДЕО
В помощь пострадавшим при взрыве на заправке в Ханкенди отправляются медикаменты, передает Day.Az.
Отметим, что на заправке в Ханкенди произошел взрыв.
Сообщается, что в результате есть пострадавшие.
Подробности происшествия уточняются.
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