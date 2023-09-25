В помощь пострадавшим в Ханкенди отправлены медикаменты

В помощь пострадавшим при взрыве на заправке в Ханкенди отправляются медикаменты, передает Day.Az.

Отметим, что на заправке в Ханкенди произошел взрыв.

Сообщается, что в результате есть пострадавшие.

Подробности происшествия уточняются.