Какая погода будет завтра в Азербайджане?

Обнародован прогноз погоды на 28 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 22-27° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в высокогорье ожидаются кратковременные, грозовые дожди.

Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.