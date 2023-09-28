Какие возможности дает армянским жителям Карабаха регистрация на портале для реинтеграции?

Сегодня Администрация Президента Азербайджана заявила о создании специального портала для реинтеграции армянских жителей Карабаха, передает Day.Az.

Стоит отметить, что предварительная регистрация создаст условия для эффективного пользования армянскими жителями, проживающими в Карабахском экономическом районе, всеми государственными услугами, а также удовлетворения их социально-экономических и гуманитарных потребностей.

Кроме того, не исключено, что регистрация на портале в будущем станет основанием для получения гражданства Азербайджана.

Администрация Президента Азербайджанской Республики доводит до внимания, что для предварительной регистрации армянские жители, проживающие в Карабахском экономическом районе, добровольно могут обратиться на портал reintegration.gov.az или посредством нижеуказанных средств связи.

Номер телефона: +994125260919

WhatsApp: +994705270919

Адрес электронной почты: [email protected]

В дополнение, в ближайшее время будет организован прием обращений на местах.