https://news.day.az/society/1602165.html Скончалась депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева
Скончалась депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева
Скончалась председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева.
Как сообщает Day.Az, депутат скончалась в Центральной клинике, где проходила лечение.
Отметим, что Ганира Пашаева 3 дня назад впала в кому и была подключена к аппарату искусственного дыхания.
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