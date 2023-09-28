Скончалась депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева

Скончалась председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева.

Как сообщает Day.Az, депутат скончалась в Центральной клинике, где проходила лечение.

Отметим, что Ганира Пашаева 3 дня назад впала в кому и была подключена к аппарату искусственного дыхания.