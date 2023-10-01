В Баку началось 13-е заседание Международной астронавтической федерации для министров и парламентариев

1 октября начало работу 13-я международное заседание Международной астронавтической федерации (IAF) для министров и парламентариев (MMOP).

Как сообщает Day.Az, Милли Меджлис Азербайджана проводит мероприятие на тему "Важность включения космических решений в политическую повестку дня для политиков". В заседании принимают участие президент Международной астронавтической федерации Клэй Моури и другие лица.

Участники мероприятия проведут дискуссии по 3 панельным темам. Первая панель называется "Космические решения для усовершенствования общественных услуг", вторая панель - "Космические решения стихийных бедствий и рисков", а третья панель - "Космические решения в управлении ресурсами".

Отметим, что международный конгресс Международной астронавтической федерации для министров и парламентариев (MMOP) организуется с 2009 года.

13-е заседание проводится накануне 74-го Бакинского международного астронавтического конгресса, который пройдет в нашей стране со 2 по 6 октября.

Право на проведение этого престижного мероприятия, которое проводится с октября 1950 года, столица Баку получила в ходе выборов в Генеральную ассамблею Международной астронавтической федерации в октябре 2019 года в столице США Вашингтоне.

Наша страна впервые провела это мероприятие в 1973 году под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева.