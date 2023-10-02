Сегодня в Ташкенте стартовала Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения, приуроченная 100-летнему юбилею великого сына тюркского мира, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, передате в понедельник Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

В рамках декады здравоохранения в специализированных медицинских центрах и ведущих региональных лечебных учреждениях пройдут совместные высокотехнологичные операции, мастер-классы, консилиумы по малоинвазивной хирургии, офтальмологии, онкологии, гинекологии и другим направлениям.

В центре обсуждения будут вопросы дальнейшего развития сотрудничества в области цифровизации системы здравоохранения, фармацевтики, народной медицины, медицинского образования и науки.

Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения, несомненно, откроет двери к новым возможностям на пути развития сферы.

В рамках мероприятия 11 октября состоится Узбекистано-азербайджанский бизнес- форум в сфере здравоохранения.

Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения завершится 11 октября.