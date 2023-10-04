Похоронен погибший в боях за Дашалты шехид, останки которого были найдены 31 год спустя

Вейсал Гасымов, ставший шехидом 31 год назад в боях за Дашалты, предан земле во Второй Аллее шехидов в Баку.

Как сообщает в среду Day.Az, в церемонии похорон, наряду с членами семьи шехида, приняли участие представители правительства и общественности, боевые товарищи шехида, представители СМИ.

Шехид Вейсал Гасымов в соответствии с воинской традицией был похоронен под звуки залпового огня.

Отметим, что родившийся в Баку 17 ноября 1963 года Вейсал Гасымов, пропал без вести 26 января 1992 года в ходе Дашалтинской операции.

Напомним, что в прошлом месяце были идентифицированы останки еще 10 человек, пропавших без вести в Первой Карабахской войне. Один из них - шехид Вейсал Гасымов.