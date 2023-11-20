Расширены полномочия Агентства пищевой безопасности Азербайджана

Внесено изменение в "Порядок осуществления государственного контроля в области коневодства".

Как сообщает в понедельник Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно изменению, государственный контроль в области коневодства, наряду с министерством сельского хозяйства, также будет осуществлять Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

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