В Азербайджан завезена вакцина против гриппа
Министерство здравоохранения Азербайджана завезло в страну вакцину против гриппа.
Об этом во вторник в ответ на запрос Day.Az сообщили в минздраве Азербайджана.
"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и другим респираторным заболеваниям в Азербайджане находится в центре постоянного внимания министерства здравоохранения.
С этой целью министерство завезло на территорию страны вакцину против гриппа. Распределение вакцин по Баку уже завершено. В настоящее время доставка прививочных материалов в другие города и районы республики продолжается и в ближайшее время будет завершена.
В Азербайджане вакцинация населения против гриппа проводится на добровольной основе. Вакцинация против вируса гриппа важна для профилактики заболевания", - говорится в сообщении минздрава.
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