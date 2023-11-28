B Бишкеке состоялся торжественный концерт по случаю 100-летнего юбилея Гейдара Алиева

B Кыргызском государственном национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева в Бишкеке состоялся торжественный концерт "Достлуг", посвященный 100-летнему юбилею основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля тюркского мира Гейдара Алиева.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, на концерте, организованном Национальной комиссией по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, присутствовали представители государственных структур, местной общественности и азербайджанской диаспоры.

Перед концертом, состоявшимся в соответствии с планом мероприятий, проведение которых предусмотрено в Кыргызской Республике в рамках "Года Гейдара Алиева", выступили председатель Общества дружбы и сотрудничества Кыргызстан-Азербайджан Акиф Алафердов, известная кыргызская телеведущая Ассоль Молдокматова и директор Мониторингового центра при Государственной языковой комиссии Азербайджанской Республики, доктор филологических наук, профессор Севиндж Алиева. Oни говорили о неоценимых и несравненных заслугах выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, занимающего особое место в истории мировой политики, во имя защиты национальных интересов родины, своего народа и тюркского мира. Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс гениальной личности. Подчеркнуто, что Государственный комитет по работе с диаспорой на высоком уровне исполняет поручения Президента Азербайджана, связанные с нашей диаспорой, национально-культурным наследием, что в ходе проведенных в Бишкеке многочисленных встреч азербайджанская диаспора еще раз стала свидетелем этого.

На концерте в исполнении оркестра "Oйно" под управлением народного артиста Кыргызстана Эрниса Асаналиева прозвучали произведения выдающихся азербайджанских и кыргызских композиторов - Кара Караева, Фикрета Амирова, Тофика Кулиева, Муслима Магомаева, Калыя Молдобасанова и Аксубая Атабаева, а в исполнении ансамблей "Шаттык" и "Ивериа" - народные танцы двух стран. Песни исполнили народная артистка Азербайджана Гюльяз Мамедова, кыргызские мастера искусств Эльгиз Бейсембаев, Таир Бейшеев, Полина Попикова и Жаныбек Жоомартбеков.

Выступившие после концерта, встреченного зрителями с интересом и аплодисментами, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Каныбек Осмоналиев констатировали большую роль великого лидера Гейдара Алиева в установлении и укреплении дружественных и братских связей наших стран, привели в качестве наглядного примера проекты, реализованные в Кыргызстане для увековечения его светлой памяти. Было отмечено, что президенты Азербайджана и Кыргызстана, претворяя в жизнь на высоком уровне мечты общенационального лидера, связанные с тюркским миром, еще более укрепляют единство между нашими народами.

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