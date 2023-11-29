https://news.day.az/society/1618148.html Новшество на трассе Баку-Сумгайыт - ФОТО
Новшество на трассе Баку-Сумгайыт - ФОТО
Продолжаются меры по организации специальных полос для движения общественного транспорта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта, принимая во внимание эффективность организации полосы для автобусов из Сумгайыта в направлении Баку, на "встречке" создается такая же полоса.
На этот участок дороги наносится разметка в соответствии с требованиями полосы для автобусов и устанавливаются соответствующие дорожные знаки.
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