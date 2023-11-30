Устанавливаются новые правила относительно периода обучения военнослужащих

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией были обсуждены изменения в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщили в четверг Day.Az в парламенте, согласно изменению, срок обучения офицеров в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики и зарубежных стран в период действительной военной службы, а также срок дополнительного образования по повышению квалификации, переподготовке, стажировке и совершенствованию кадров не будет включаться в 10-летний срок, предусмотренный для увольнения в запас по собственному желанию, если он превышает один год.

Председатель комитета Зияфет Аскеров отметил, что изменение в проект, предусматривающее уравнивание возрастного ценза нахождения женщин на действительной военной службе в запасе с военнослужащими-мужчинами, является целесообразным с точки зрения обеспечения гендерного равенства в Вооруженных силах страны.

Он отметил, что в документе предлагается увеличить предельный возраст пребывания на действительной военной службе в мирное время с 45 до 48 лет для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиков и мичманов.

Основная цель этого изменения состоит в том, чтобы гарантировать, что указанные военнослужащие будут служить в армии в течение минимального периода прохождения службы до выхода на пенсию в качестве военнослужащих, чтобы использовать их опыт более эффективно и в течение более длительного периода времени.

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