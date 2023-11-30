МВД о пожаре в жилом доме в Баку

Расположенный на улице Мир Джалала, 145 Бинагадинского района города Баку жилой дом, где вспыхнул пожар, взят под охрану сотрудниками полиции.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что имущество жителей находится под охраной, усилен контроль над территорией.

Соответствующие мероприятия продолжаются.

Отметим, что сегодня вспыхнул пожар в жилом доме по адресу Баку, Бинагадинский район, улица Мир Джалала 145. На территорию были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС и Бакинского регионального центра.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар на кухне квартиры, расположенной на 8 этаже девятиэтажного жилого дома, был потушен в короткие сроки, не успев перекинуться на другие участки.

Во время пожара 15 жильцов дома были эвакуированы из задымленных квартир.

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