Корь отняла жизнь у годовалого ребенка

30 ноября около 12:47 в отделение неотложной медицинской помощи Сабирабадской центральной районной больницы был помещен ребенок 2022 года рождения с обостренной формой кори, нейротоксикозом, энцефалитом, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью (III степень).

Об этом в пятницу сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"У пациента был сопутствующий диагноз - нарушение восприятия. Ребенок был помещен в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия врачей, он скончался около 00:15 1 декабря.

Ребенок был вакцинирован против гепатита и туберкулеза в родильном доме. Его родители написали заявление об отказе от других прививок", - отметили в TƏBİB.

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