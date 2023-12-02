Азербайджан становится глобальным центром проведения крупных мероприятий

Автор: Марьяна Ахмедова, Trend

Успех Азербайджана в проведении крупных мероприятий не только укрепил репутацию страны, но и повысил статус Баку как предпочтительного места для проведения еще более масштабных и престижных мероприятий в будущем. Активный подход страны к международному взаимодействию и ее способность создавать благоприятную среду для содержательных дискуссий позиционируют столицу как динамичное и привлекательное место проведения широкого спектра глобальных мероприятий.

В последние годы Азербайджан оказался в центре внимания, проведя ряд громких глобальных мероприятий. Баку стал настоящей точкой притяжения для международных встреч. Этот сдвиг произошел благодаря возможностям и приверженности Азербайджана проведению мероприятий глобального значения. Баку был ареной для престижных мероприятий, организованных Организацией Объединенных Наций, Движением неприсоединения и ЮНЕСКО. Эти мероприятия не только продемонстрировали дипломатическую утонченность Азербайджана, но и зарекомендовали себя как одно из популярных мест для проведения еще более грандиозных и престижных мероприятий.

Сейчас Азербайджан готовится принять у себя престижный Всемирный форум городов Организации Объединенных Наций. Об этом стало известно во время 3-й сессии Исполнительного совета Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), проходившей в Кении. Таким образом, 13-й Всемирный форум городов (WUF 13) состоится в Баку в 2026 году.

Согласно соответствующей резолюции ООН, принятой в 2001 году, это мероприятие проводится каждые два года в одном из самых престижных городов мира с широким участием в городском планировании. Другими словами, это крупнейшая платформа для изучения урбанизации и развития городов.

Всемирный форум городов собирает широкий круг участников, включая правительственных чиновников, разработчиков политики, специалистов по городскому планированию, ученых, гражданское общество и представителей частного сектора. Такой инклюзивный подход с участием многих заинтересованных сторон гарантирует тщательное и всестороннее обсуждение.

Кроме того, форум обычно сопровождается городской выставкой, на которой представлены инновационные проекты, технологии и решения в области городского развития. Это предоставляет Азербайджану платформу для освещения его последних достижений в области городского планирования и многого другого.

Баку действительно превратился в центр проведения мероприятий мирового значения. За последние годы Азербайджан неоднократно успешно принимал Глобальный Бакинский форум, гонки Формулы-1, а также Астронавтический конгресс, Бакинскую энергетическую неделю вместе с одноименным форумом и нефтегазовой выставкой в рамках мероприятия, Международную конференцию по мультикультурализму и различные другие заслуживающие внимания мероприятия.

Успех Азербайджана в проведении этих мероприятий высшей лиги укрепил статус Баку как первоклассного места для будущих глобальных мероприятий. Активный подход страны к международным отношениям и ее умение создавать идеальные условия для содержательных дискуссий сделали Баку оживленным и привлекательным местом для проведения разнообразных глобальных мероприятий.