Сколько вынужденных переселенцев вернуться в родные края до конца года?

К концу этого года Азербайджан планирует вернуть на свои освобожденные земли в общей сложности 7000 вынужденных переселенцев.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов в ходе конференции "Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы" .

"Переселение во вновь отстроенное жилье осуществляется поэтапно, при этом первоочередное внимание уделяется тем, кто все еще живет в наиболее сложных условиях во временных поселениях, учитывая состав семьи, исходя из действующих законов и принципов прозрачности и справедливости", - сказал Гусейнов.

По его словам, в ближайшие три года правительство Азербайджана планирует переселить до 140 000 вынужденных переселенцев обратно в их дома в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Отметим, что 5 декабря начался визит высокопоставленных иностранных экспертов, государственных чиновников и представителей международных аналитических центров в Зангилан.

Они принимают участие в конференции "Карабах: возвращение домой через 30 лет. Достижения и вызовы". В состав делегации входят 60 представителей из 30 стран.

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