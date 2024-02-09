https://news.day.az/society/1635994.html Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан более 11 кг наркотиков - ФОТО
Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан более 11 кг наркотиков - ФОТО
На служебной территории пограничного отряда "Горадиз" Погранвойск Государственной пограничной службы Азербайджана предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.
Было отмечено, что задержан житель Кюрдамирского района Эльхан Абушев, 1967 года рождения.
Во время осмотра территории обнаружено и изъято 11 килограммов 700 граммов марихуаны.
По факту продолжается расследование.
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