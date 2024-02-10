Задержаны два гражданина Индии

Задержаны лица, планировавшие нелегально мигрировать через территорию Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, 5 февраля в 19:15 на территории службы пограничного отряда пограничных войск Государственной пограничной службы "Загатала" были задержаны граждане Республики Индия, пытавшиеся нарушить государственную границу с Азербайджанской Республикой в направлении Грузии - Мохаммед Амин 1967 г.р. и Дипак 1997 г.р.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что задержанные прибыли на территорию страны в официальном порядке, намереваясь незаконным путем нарушить государственную границу.

По факту проводятся следственные действия.

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