В Хырдалане произошел взрыв в квартире

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были немедленно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на балконе трехкомнатной квартиры общей площадью 72 м², расположенной на 10-м этаже двенадцатиэтажного жилого дома, по предварительной версии произошел взрыв в "Комби" в результате утечки бытового газа, не приведший к пожару.

В результате происшествия пострадал 1 человек.

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