Потрясающее шоу "Приключения Микки Мауса и его друзей" в Баку обещает невероятное световое оформление

Продолжается продажа билетов на музыкальное интерактивное представление "Приключения Микки Мауса и его друзей", которое пройдет 17 марта на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, сообщает Day.Az.

Гостей ждет грандиозное музыкальное представление, в котором задействовано множество супергероев и других известных персонажей. Это потрясающее шоу обещает невероятное световое оформление, захватывающие спецэффекты и оригинальные танцевальные номера от всеми любимых героев. Костюмы, подготовленные в самых ярких и красочных тонах, подчеркнут неповторимость каждого героя. Зрители смогут увидеть своих любимых персонажей во всей их красе. И, конечно же, не забывайте о счастливом финале, который оставит незабываемые впечатления и добрые воспоминания.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия! Присоединяйтесь к "Приключениям Микки Мауса и его друзей" и окунитесь в мир волшебства и веселья!

Начало - в 12 и 15 часов. Билеты можно приобрести в кассе театра, а также в централизованных кассах города или онлайн на сайте iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!